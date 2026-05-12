12 мая 2026, 21:50

Выследил, когда ребенок остался один: в Кривом Роге задержали 61-летнего педофила за надругательство над 9-летней девочкой

Фото: Офис Генерального прокурора
В Днепропетровской области 61-летний местный житель Кривого Рога, пользуясь доверием и статусом знакомой семьи, совершил сексуальное насилие над 9-летней девочкой

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в мае 2026 года 61-летний житель Кривого Рога вошел в частный дом своих знакомых, пока они были на работе, а дома оставалась только их дочь.

Муж общался с семьей и знал, в какой промежуток времени девочка находится в домовладении сама. Воспользовавшись беззащитностью малолетней и отсутствием взрослых, подозреваемый совершил сексуальное насилие в отношении 9-летнего ребенка.

О совершенном девочка только через несколько дней рассказала матери, которая сразу сообщила об этом полиции.

Местному жителю сообщено о подозрении по факту сексуального насилия в отношении малолетней (ч. 4 ст. 153 УК Украины). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что в суд направить обвинительный акт в отношении жителя Запорожья , который на протяжении нескольких лет насиловал маленькую девочку.

