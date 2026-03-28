28 березня 2026, 14:39

Артобстріл на Сумщині: загинула 20-річна дівчина, її 6-річна сестра в тяжкому стані

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу, 28 березня, близько 12:00 ворог, за попередніми даними, обстріляв із артилерії будинок мирних мешканців у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Внаслідок атаки загинула 20-річна дівчина. Її 6-річна сестра отримала тяжкі поранення.

Прокурори у взаємодії з правоохоронними органами документують наслідки обстрілу.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, цієї ночі противник атакував Україну 273 ударними БпЛА типів Shahed, Гербера, Італмас та іншими безпілотниками. Зафіксовано влучання 21 ударним дроном на 18 локаціях, уламки збитих безпілотників падали на 9 територіях.

Зокрема, росіяни атакували Одесу. Загинула одна людина, а ще 11 осіб зазнали травм, серед них є дитина. У місті зафіксовано влучання в дах будівлі одного з пологових будинків.

Окрім того, окупанти атакували Кривий Ріг, загинув 28-річний чоловік. Внаслідок удару пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, на території якого виникли пожежі.

