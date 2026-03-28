28 марта 2026, 08:41

Ночной удар по Одессе: погиб человек, 11 раненых, поврежден родильный

Фото: ГСЧС Одесщины
В Одессе в результате российской атаки погиб один человек, а еще 11 человек, среди которых есть ребенок, получили травмы

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Повреждена крыша роддома, откуда эвакуирован 81 человек.

Кроме того, в городе зафиксированы разрушения в многоквартирных и частных домах, а также территории телецентра.

Возникли пожары, которые пожарные оперативно ликвидировали, несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги.

Как уточнил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, повреждено более 10 автомобилей.

  • В Хаджибейском районе произошли пожары в квартирах и на крыше пятиэтажного дома.
  • В Киевском районе пострадали нежилые постройки, а в жилых домах выбиты окна.

Сейчас на местах работают коммунальные службы и спецтехника.

К ликвидации последствий привлечены спасатели ГСЧС, представители Ассоциации добровольных пожарных Украины и спасательно-водолазной службы.

Напомним, 27 марта враг снова атаковал одно из промышленных предприятий в Полтавском районе. Из-за повреждения технологического оборудования 5040 абонентов остались без газоснабжения.

