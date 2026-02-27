12:49  27 февраля
27 февраля 2026, 14:07

В Сумской общине российский дрон попал в школу

27 февраля 2026, 14:07
Фото: Сумская МВА
В пятницу, 27 февраля, в Сумской общине российские военные атаковали беспилотником местную школу

Об этом сообщили в Сумской городской военной администрации, передает RegioNews.

Удар произошел утром в Стецьковском старостате. В результате атаки повреждены стены здания и оконные блоки.

Продолжается ликвидация последствий обстрела.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, сегодня утром российские ударные беспилотные летательные аппараты попали в гостиницу в центральной части Сум Всех эвакуировали вовремя – пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 февраля РФ атаковала Украину 187 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, из них около 120 – "шахеды". Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях.

