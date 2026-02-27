В Сумской общине российский дрон попал в школу
В пятницу, 27 февраля, в Сумской общине российские военные атаковали беспилотником местную школу
Об этом сообщили в Сумской городской военной администрации, передает RegioNews.
Удар произошел утром в Стецьковском старостате. В результате атаки повреждены стены здания и оконные блоки.
Продолжается ликвидация последствий обстрела.
Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, сегодня утром российские ударные беспилотные летательные аппараты попали в гостиницу в центральной части Сум Всех эвакуировали вовремя – пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в ночь на 27 февраля РФ атаковала Украину 187 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, из них около 120 – "шахеды". Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях.