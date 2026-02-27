В Полтавской области разоблачили агента РФ, корректировавшего обстрелы россиян ради денег

Фото: Нацполиция

В Полтавской области разоблачили мужчину, который работал на россиян. Его завербовали, когда он искал легкие деньги

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, 35-летний житель Полтавщины искал "заработок" в интернете. Тогда его завербовали российские спецслужбы. Сначала он по указаниям россиян обходил город, чтобы обнаружить и зафиксировать на гугл-картах локации Сил безопасности и обороны и проинформировать куратора. Впоследствии он отправлял координаты и фотографии.

"В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд", - сообщили в полиции.

Напомним, СБУ задержала в Запорожье еще одного агента ФСБ. Он пытался устроиться на оборонный завод, чтобы "изнутри" сливать россиянам координаты местных предприятий, работающих на фронт.