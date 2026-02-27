16:39  27 февраля
Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
16:21  27 февраля
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
15:19  27 февраля
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
27 февраля 2026, 14:45

В Полтавской области разоблачили агента РФ, корректировавшего обстрелы россиян ради денег

27 февраля 2026, 14:45
Фото: Нацполиция
В Полтавской области разоблачили мужчину, который работал на россиян. Его завербовали, когда он искал легкие деньги

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, 35-летний житель Полтавщины искал "заработок" в интернете. Тогда его завербовали российские спецслужбы. Сначала он по указаниям россиян обходил город, чтобы обнаружить и зафиксировать на гугл-картах локации Сил безопасности и обороны и проинформировать куратора. Впоследствии он отправлял координаты и фотографии.

"В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд", - сообщили в полиции.

Напомним, СБУ задержала в Запорожье еще одного агента ФСБ. Он пытался устроиться на оборонный завод, чтобы "изнутри" сливать россиянам координаты местных предприятий, работающих на фронт.

Энергоатом получил новых руководителей
27 февраля 2026, 17:11
Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
27 февраля 2026, 16:39
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
27 февраля 2026, 16:21
В Украине ускорили строительство антидроновых сеток для защиты от враждебных БПЛА в приграничных районах
27 февраля 2026, 16:05
На оккупированном Запорожье россияне усилили слежку за людьми
27 февраля 2026, 15:55
В Днепре должностное лицо будут судить за миллионные злоупотребления во время оборонных закупок
27 февраля 2026, 15:49
Украине критически не хватает ракет для ПВО, чтобы сбивать российские ракеты
27 февраля 2026, 15:37
В Днепропетровской области дезертиры организовали миллионный бизнес на наркотиках
27 февраля 2026, 15:35
В каждой бригаде ВСУ будет цифровой офицер – Федоров
27 февраля 2026, 15:23
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
27 февраля 2026, 15:19
