12:49  27 февраля
Насиловал племянницу и снимал это на видео: в Одессе будут судить 41-летнего мужчину
10:58  27 февраля
Не дожил 9 дней до двухлетия: в Полтаве будут судить мать погибшего мальчика
08:37  27 февраля
День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство
27 февраля 2026, 12:33

Из-за обстрелов РФ по энергообъектам есть обесточивания в 6 областях – Минэнерго

27 февраля 2026, 12:33
Иллюстративный
Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть громад в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"Там, где позволяет ситуация безопасности, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики выходят на объекты сразу после отбоя тревог и делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить дома, больницы, школы и предприятия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 февраля в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий – графики ограничения мощности. В некоторых регионах применены аварийные отключения.

Напомним, в ночь на 27 февраля РФ атаковала Украину 187 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО обезвредили 165 беспилотников.

С лестницей до границы: на Буковине задержали организаторов "трансфера" в Молдову
27 февраля 2026, 14:25
В Сумской общине российский дрон попал в школу
27 февраля 2026, 14:07
Под марками мировых брендов: в Киеве ликвидировали масштабное производство поддельного алкоголя
27 февраля 2026, 13:52
Стрельба в Киеве: патрульные применили оружие для остановки беглого водителя
27 февраля 2026, 13:38
В спальнике за $15 тысяч: на Закарпатье задержали водителя фуры, перевозившего уклонистов
27 февраля 2026, 13:26
Подбрасывали взрывчатку и требовали деньги: суд рассмотрит дело херсонских правоохранителей
27 февраля 2026, 13:16
"Нагрели" миллионы на электричестве для школ: в Харьковской области будут судить чиновника
27 февраля 2026, 13:15
Насиловал племянницу и снимал это на видео: в Одессе будут судить 41-летнего мужчину
27 февраля 2026, 12:49
В Чернигове двое военных осудили за взрыв гранаты на ярмарке, где пострадали дети
27 февраля 2026, 12:46
