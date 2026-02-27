Иллюстративный

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть громад в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"Там, где позволяет ситуация безопасности, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики выходят на объекты сразу после отбоя тревог и делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить дома, больницы, школы и предприятия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 февраля в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий – графики ограничения мощности. В некоторых регионах применены аварийные отключения.

Напомним, в ночь на 27 февраля РФ атаковала Украину 187 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО обезвредили 165 беспилотников.