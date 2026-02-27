16:39  27 февраля
Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
16:21  27 февраля
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
15:19  27 февраля
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2026, 15:35

В Днепропетровской области дезертиры организовали миллионный бизнес на наркотиках

27 февраля 2026, 15:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге разоблачили канал поставки запрещенных веществ для военнослужащих. Среди задержанных были дезертиры

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что задержанные наркодельцы занимались продажей запрещенных веществ гражданским лицам и военнослужащим. Во время обысков было обнаружено почти 2 кг и 157 слип-пакетов PVP, около 100 слип-пакетов с каннабисом, более 200 таблеток и другие наркотические вещества. По ценам рынка это около 3,5 миллионов гривен.

Шесть фигурантов задержали и сообщили им о подозрениях. Среди них оказались также дезертиры, ранее самовольно покинувшие свои части.

Напомним, ранее на Днепропетровщине ликвидировали наркопритон, организованный пограничником. Фигуранты закупали наркотики на черном рынке, фасовали их и сбывали наркозависимым.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики дезертир Днепр
В Днепре перекрыли миллионный канал поставки наркотиков
26 февраля 2026, 16:45
В Тернополе разоблачили масштабную нарколабораторию, где делали пирожные
24 февраля 2026, 22:45
На Полтавщине разоблачили нарколабораторию с оборотом более 70 миллионов гривен в месяц
19 февраля 2026, 13:40
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
27 февраля 2026, 16:39
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
27 февраля 2026, 16:21
В Украине ускорили строительство антидроновых сеток для защиты от враждебных БПЛА в приграничных районах
27 февраля 2026, 16:05
На оккупированном Запорожье россияне усилили слежку за людьми
27 февраля 2026, 15:55
В Днепре должностное лицо будут судить за миллионные злоупотребления во время оборонных закупок
27 февраля 2026, 15:49
Украине критически не хватает ракет для ПВО, чтобы сбивать российские ракеты
27 февраля 2026, 15:37
В каждой бригаде ВСУ будет цифровой офицер – Федоров
27 февраля 2026, 15:23
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
27 февраля 2026, 15:19
На Волыни мужчина убил мать-пенсионерку молотком
27 февраля 2026, 15:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »