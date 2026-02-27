В Днепропетровской области дезертиры организовали миллионный бизнес на наркотиках

Фото: Нацполиция

В Кривом Роге разоблачили канал поставки запрещенных веществ для военнослужащих. Среди задержанных были дезертиры

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что задержанные наркодельцы занимались продажей запрещенных веществ гражданским лицам и военнослужащим. Во время обысков было обнаружено почти 2 кг и 157 слип-пакетов PVP, около 100 слип-пакетов с каннабисом, более 200 таблеток и другие наркотические вещества. По ценам рынка это около 3,5 миллионов гривен.

Шесть фигурантов задержали и сообщили им о подозрениях. Среди них оказались также дезертиры, ранее самовольно покинувшие свои части.

