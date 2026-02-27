Российский дрон атаковал одно из учебных заведений Харькова
Утром 27 февраля российские военные запустили БПЛА Новобаварский район Харькова
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Вражеский беспилотник попал в одно из учебных заведений города.
Предварительно, россияне применили БПЛА типа "Молния".
Информации о пострадавших нет.
Напомним, в результате ночной российской атаки по селу Подсреднее в Харьковской области погибли два человека.
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
С лестницей до границы: на Буковине задержали организаторов "трансфера" в Молдову
27 февраля 2026, 14:25В Сумской общине российский дрон попал в школу
27 февраля 2026, 14:07Под марками мировых брендов: в Киеве ликвидировали масштабное производство поддельного алкоголя
27 февраля 2026, 13:52Стрельба в Киеве: патрульные применили оружие для остановки беглого водителя
27 февраля 2026, 13:38В спальнике за $15 тысяч: на Закарпатье задержали водителя фуры, перевозившего уклонистов
27 февраля 2026, 13:26Подбрасывали взрывчатку и требовали деньги: суд рассмотрит дело херсонских правоохранителей
27 февраля 2026, 13:16"Нагрели" миллионы на электричестве для школ: в Харьковской области будут судить чиновника
27 февраля 2026, 13:15Насиловал племянницу и снимал это на видео: в Одессе будут судить 41-летнего мужчину
27 февраля 2026, 12:49В Чернигове двое военных осудили за взрыв гранаты на ярмарке, где пострадали дети
27 февраля 2026, 12:46Из-за обстрелов РФ по энергообъектам есть обесточивания в 6 областях – Минэнерго
27 февраля 2026, 12:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все блоги »