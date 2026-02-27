Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль

23 февраля 2026

Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны

Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...