27 февраля 2026, 14:58

Не задекларировал дом под Киевом – экс-руководителю Госслужбы объявили подозрение

27 февраля 2026, 14:58
Фото: из открытых источников
НАБУ и САП сообщили бывшему председателю Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками о подозрении во внесении недостоверных сведений в ежегодные декларации

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Правоохранительные органы не называют имени, однако, по данным Bihus.Info, речь идет о Романе Исаенко.

Чиновник не указал в декларациях за 2022-2024 годы информацию о жилом доме в Киевской области.

По данным Bihus.Info, в прошлом году журналисты неоднократно замечали Исаенко на выезде из дома в селе Новые Безрадичи под Киевом, который не был указан в его декларации.

Имение, стоимость которого может достигать 300 тысяч долларов, по документам было оформлено на тещу и тестя Исаенко. Сам эксочельщик Госликслужбы тогда заявил журналистам, что может там просто "бывать" и что ему ничего не известно о происхождении средств семьи на приобретение.

Журналисты также сообщали о возможных злоупотреблениях в сфере проверки лекарственных средств. В частности, речь идет о лаборатории "Добробут-Ликилаб", номинальные владельцы которой были связаны с руководством Госликслужбы и профильным работником СБУ. После аттестации лаборатория начала получать значительное количество заказов на проверку лекарства на миллионы гривен.

После публикации расследования детективы НАБУ начали уголовное производство, а в ноябре 2025 провели обыски в Госликслужбе, в частности в кабинете руководителя. В начале 2026 года Роман Исаенко был уволен с должности в связи с негативной оценкой служебной деятельности.

Напомним, суд остановил уголовное производство по бывшему директору департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОВА Павлу Козыреву, подозреваемому во взяточничестве. Причиной такого решения является служба Козырева в Вооруженных силах Украины.

