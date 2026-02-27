10:58  27 февраля
Фото: ОГП
В суд передали дело женщины, которая оставила двоих маленьких детей самих в квартире. Во время пожара один мальчик погиб, другой получил тяжелые травмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Трагедия произошла в апреле 2025 года. Мать ушла из дома, оставив сыновей в возрасте 1 и 2 года без присмотра. В доме дети имели доступ к спичкам, окуркам и шприцам с остатками наркотиков. По выводам экспертов, пожар возник из-за тлеющего окурка или детских игр с огнем.

Старший мальчик умер от отравления угарным газом – он не дожил девяти дней до своего второго дня рождения. Его младший брат выжил, но получил тяжелые повреждения в виде острого отравления оксидом углерода.

Следствие установило, что женщина злоупотребляла алкоголем и употребляла наркотики. В день трагедии она также была под действием наркотических веществ. Ее уже лишили родительских прав.

Выживший мальчик и двое других детей женщины сейчас находятся у родственников.

Женщина обвиняется в оставлении в опасности и злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком. Ей грозит от 3 до 8 лет за решеткой.

Напомним, в Тернопольской области мать выколола глаз трехлетнему сыну ради соцвыплат. Верховный Суд поставил точку по делу – женщина проведет за решеткой 7 лет и 6 месяцев.

