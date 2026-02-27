12:49  27 лютого
Ґвалтував племінницю та знімав це на відео: в Одесі судитимуть 41-річного чоловіка
10:58  27 лютого
Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
08:37  27 лютого
День народження з салютом: у Рівному судитимуть чоловіка за хуліганство
UA | RU
UA | RU
27 лютого 2026, 14:07

У Сумській громаді російський дрон влучив у школу

27 лютого 2026, 14:07
Читайте также на русском языке
Фото: Сумська МВА
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю, 27 лютого, в Сумській громаді російські військові атакували безпілотником місцеву школу

Про це повідомили у Сумській міській військовій адміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що удар стався вранці у Стецьківському старостаті. Внаслідок атаки пошкоджено стіни будівлі та віконні блоки.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські ударні безпілотні літальні апарати влучили у готель в центральній частині Сум. Усіх людей евакуювали вчасно – постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 27 лютого РФ атакувала Україну 187 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, із них близько 120 – "шахеди". Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна школа окупанти Сумська область дрон атака пошкодження
Через обстріли РФ по енергооб’єктах є знеструмлення у 6 областях – Міненерго
27 лютого 2026, 12:33
Російський дрон атакував один із навчальних закладів Харкова
27 лютого 2026, 12:20
Наслідки обстрілу Херсона: загинула жінка, четверо людей отримали поранення
27 лютого 2026, 11:47
Всі новини »
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Не задекларував будинок під Києвом – екскерівнику Держлікслужби оголосили підозру
27 лютого 2026, 14:58
На Полтавщині викрили агента РФ, який коригував обстріли росіян заради грошей
27 лютого 2026, 14:45
На Миколаївщині автомобіль вилетів з дороги та врізався в дерево: загинула жінка
27 лютого 2026, 14:39
З драбиною до кордону: на Буковині затримали організаторів "трансферу" до Молдови
27 лютого 2026, 14:25
Під марками світових брендів: у Києві ліквідували масштабне виробництво підробленого алкоголю
27 лютого 2026, 13:52
Стрілянина у Києві: патрульні застосували зброю для зупинки водія-утікача
27 лютого 2026, 13:38
У спальнику за $15 тисяч: на Закарпатті затримали водія фури, який перевозив ухилянтів
27 лютого 2026, 13:26
Підкидали вибухівку та вимагали гроші: суд розгляне справу херсонських правоохоронців
27 лютого 2026, 13:16
"Нагріли" мільйони на електриці для шкіл: на Харківщині судитимуть чиновника
27 лютого 2026, 13:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Всі блоги »