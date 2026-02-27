У Сумській громаді російський дрон влучив у школу

Фото: Сумська МВА

У п'ятницю, 27 лютого, в Сумській громаді російські військові атакували безпілотником місцеву школу

Про це повідомили у Сумській міській військовій адміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що удар стався вранці у Стецьківському старостаті. Внаслідок атаки пошкоджено стіни будівлі та віконні блоки.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські ударні безпілотні літальні апарати влучили у готель в центральній частині Сум. Усіх людей евакуювали вчасно – постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 27 лютого РФ атакувала Україну 187 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, із них близько 120 – "шахеди". Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.