12:49  27 февраля
Насиловал племянницу и снимал это на видео: в Одессе будут судить 41-летнего мужчину
10:58  27 февраля
Не дожил 9 дней до двухлетия: в Полтаве будут судить мать погибшего мальчика
08:37  27 февраля
День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2026, 12:49

Насиловал племянницу и снимал это на видео: в Одессе будут судить 41-летнего мужчину

27 февраля 2026, 12:49
Читайте також українською мовою
Фото: ОГП
Читайте також
українською мовою

В суд направили дело одессита, обвиняемого в многолетнем сексуальном насилии над своей племянницей. Прокуроры будут настаивать на максимальном сроке заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Преступление разоблачили осенью прошлого года во время расследования дела о детской порнографии. Во время обыска дома у фигуранта обнаружили видео, на которых он насиловал ребенка.

Как выяснилось, в 2015-2019 годах этот мужчина оставался один на один со своей племянницей и неоднократно ее насиловал, совершал другие действия сексуального характера. Пользовался тем, что ребенок в силу возраста не мог понимать характер и значение его действий из-за наивного детского отношения к взрослому близкому человеку.

Сейчас потерпевшей уже 17 лет. В ходе допроса и следственных действий она подтвердила факты насилия.

Мужчину обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: изнасилование, принуждение ребенка к съемкам в порно и хранение таких материалов.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Напомним, житель Хмельнитчины проведет оставшуюся жизнь за решеткой за сексуальное насилие над ребенком – он насиловал дочь с пяти лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса ребенок изнасилование несовершеннолетняя суд прокуратура
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
С лестницей до границы: на Буковине задержали организаторов "трансфера" в Молдову
27 февраля 2026, 14:25
В Сумской общине российский дрон попал в школу
27 февраля 2026, 14:07
Под марками мировых брендов: в Киеве ликвидировали масштабное производство поддельного алкоголя
27 февраля 2026, 13:52
Стрельба в Киеве: патрульные применили оружие для остановки беглого водителя
27 февраля 2026, 13:38
В спальнике за $15 тысяч: на Закарпатье задержали водителя фуры, перевозившего уклонистов
27 февраля 2026, 13:26
Подбрасывали взрывчатку и требовали деньги: суд рассмотрит дело херсонских правоохранителей
27 февраля 2026, 13:16
"Нагрели" миллионы на электричестве для школ: в Харьковской области будут судить чиновника
27 февраля 2026, 13:15
В Чернигове двое военных осудили за взрыв гранаты на ярмарке, где пострадали дети
27 февраля 2026, 12:46
Из-за обстрелов РФ по энергообъектам есть обесточивания в 6 областях – Минэнерго
27 февраля 2026, 12:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »