В суд направили дело одессита, обвиняемого в многолетнем сексуальном насилии над своей племянницей. Прокуроры будут настаивать на максимальном сроке заключения

Преступление разоблачили осенью прошлого года во время расследования дела о детской порнографии. Во время обыска дома у фигуранта обнаружили видео, на которых он насиловал ребенка.

Как выяснилось, в 2015-2019 годах этот мужчина оставался один на один со своей племянницей и неоднократно ее насиловал, совершал другие действия сексуального характера. Пользовался тем, что ребенок в силу возраста не мог понимать характер и значение его действий из-за наивного детского отношения к взрослому близкому человеку.

Сейчас потерпевшей уже 17 лет. В ходе допроса и следственных действий она подтвердила факты насилия.

Мужчину обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: изнасилование, принуждение ребенка к съемкам в порно и хранение таких материалов.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

