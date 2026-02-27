На оккупированном Запорожье россияне усилили слежку за людьми

Иллюстративное фото

На оккупированных территориях Запорожской области оккупанты усиливают слежку за населением. В общественных местах планируется установка новых камер

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Первая партия камер видеонаблюдения уже поступила в оккупированный Мелитополь. По словам представителей движения сопротивления "Желтая лента", оккупанты заказали в Китае новые камеры видеонаблюдения с высоким разрешением.

По данным активистов, эти камеры россияне планируют установить на центральных улицах, возле административных построек, на остановках общественного транспорта и площадях. Официально это объясняют "повышением безопасности". Однако на самом деле целью является усиление контроля и слежки за жителями.

