В Сумах россияне нанесли повторный удар по гостинице во время ликвидации пожара

Фото: Сумская ОВА

Сегодня утром российские ударные беспилотные летательные аппараты попали в гостиницу в центральной части Сум

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров и ГСЧС передает RegioNews.

Отмечается, что после первого удара враг коварно нанес повторное попадание, когда на месте уже работали спасатели.

Всех эвакуировали вовремя – пострадавших нет. Во время тушения пожара спасатели не получили травм. В общей сложности было эвакуировано 50 граждан.

Пожар ликвидирован, все последствия попадания устраняются.

Напомним, 27 февраля российские войска совершили массированный обстрел беспилотными летательными аппаратами по одному из населенных пунктов в Запорожском районе. В результате ударов травмированы четыре человека, среди которых – подросток.