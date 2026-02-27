00:55  27 февраля
27 февраля 2026, 08:44

В Сумах россияне нанесли повторный удар по гостинице во время ликвидации пожара

27 февраля 2026, 08:44
Фото: Сумская ОВА
Сегодня утром российские ударные беспилотные летательные аппараты попали в гостиницу в центральной части Сум

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров и ГСЧС передает RegioNews.

Отмечается, что после первого удара враг коварно нанес повторное попадание, когда на месте уже работали спасатели.

Всех эвакуировали вовремя – пострадавших нет. Во время тушения пожара спасатели не получили травм. В общей сложности было эвакуировано 50 граждан.

Пожар ликвидирован, все последствия попадания устраняются.

Напомним, 27 февраля российские войска совершили массированный обстрел беспилотными летательными аппаратами по одному из населенных пунктов в Запорожском районе. В результате ударов травмированы четыре человека, среди которых – подросток.

война пожар Сумы ГСЧС отель атака
