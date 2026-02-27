В Сумах россияне нанесли повторный удар по гостинице во время ликвидации пожара
Сегодня утром российские ударные беспилотные летательные аппараты попали в гостиницу в центральной части Сум
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров и ГСЧС передает RegioNews.
Отмечается, что после первого удара враг коварно нанес повторное попадание, когда на месте уже работали спасатели.
Всех эвакуировали вовремя – пострадавших нет. Во время тушения пожара спасатели не получили травм. В общей сложности было эвакуировано 50 граждан.
Пожар ликвидирован, все последствия попадания устраняются.
Напомним, 27 февраля российские войска совершили массированный обстрел беспилотными летательными аппаратами по одному из населенных пунктов в Запорожском районе. В результате ударов травмированы четыре человека, среди которых – подросток.
На Херсонщине из-за вражеских ударов погиб один человек, еще 8 – раненыВсе новости »
27 февраля 2026, 07:43Россияне атаковали два района Днепропетровщины: повреждены дома
27 февраля 2026, 07:35На Сумщине обломок российского дрона травмировал 14-летнего парня
27 февраля 2026, 07:27
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство
27 февраля 2026, 08:37В Черновцах задержали двух несовершеннолетних за поджог грузовика
27 февраля 2026, 08:22Китай выходит из тени: Пекин предлагает Европе собственные гарантии безопасности
27 февраля 2026, 07:58На Буковине водитель пытался скрыться от полиции – его остановили выстрелами по колесам
27 февраля 2026, 07:51На Херсонщине из-за вражеских ударов погиб один человек, еще 8 – ранены
27 февраля 2026, 07:43Россияне атаковали два района Днепропетровщины: повреждены дома
27 февраля 2026, 07:35На Сумщине обломок российского дрона травмировал 14-летнего парня
27 февраля 2026, 07:27Россияне атаковали Новгород-Северский на Черниговщине: есть повреждения и раненые
27 февраля 2026, 07:26Силы обороны ликвидировали еще около 1300 российских оккупантов
27 февраля 2026, 07:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все блоги »