Украине критически не хватает ракет для ПВО, чтобы сбивать российские ракеты
Силам обороны критически не хватает ракет PAC-3 для ПВО, чтобы защититься от российской баллистики
Как передает RegioNews, об этом заявил министр обороны Михаил Федоров на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Министерства обороны.
По мнению Федорова, у Украины большой потенциал, чтобы самостоятельно производить противобаллистические комплексы и ракеты.
"Нам нужен отдельный проект на это – там математика сложна, она требует больше времени. Но Украина обязательно должна развивать собственные проекты", – добавил министр.
Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в Вооруженных силах Украины будут внедряться вертикаль цифровых офицеров, которые будут руководителями инноваций и изменений.
