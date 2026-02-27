День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство

Фото: Национальная полиция

Материалы уголовного производства в отношении 44-летнего жителя Ровно, запустившего фейерверк в жилом районе города, направлены в суд

Об этом сообщила полиция Ровенщины, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 24 февраля около 20:00 на улице Пластовой. Мужчина, празднуя свой день рождения, произвел запуск пиротехнического изделия.

Правоохранители в течение нескольких часов установили личность нарушителя. Им оказался 44-летний уроженец Авдеевки, с 2024 года проживающий в Ровно.

По словам мужчины, фейерверк он приобрел еще в прошлом году. В день происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения и решил таким образом отметить праздник. Впоследствии он принес извинения, отметив, что не осознавал последствий своих действий.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Смягчающими обстоятельствами является искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления. Отягчающие обстоятельства не установлены.

В то же время известно, что мужчина ранее попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и против жизни и здоровья человека.

Напомним, в Ровно вечером 24 февраля, в годовщину российского вторжения, был запущен салют. В условиях военного положения использование пиротехнических изделий, в частности салютов и фейерверков, строго запрещено. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность – до 5 лет ограничения свободы.