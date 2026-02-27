16:39  27 февраля
27 февраля 2026, 15:10

На Волыни мужчина убил мать-пенсионерку молотком

27 февраля 2026, 15:10
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Волынской области будут судить мужчину, убившего свою мать. Несколько дней после ее смерти он хранил ее тело в квартире.

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в ноябре 2025 года. 49-летний мужчина ударил молотком свою 74-летнюю мать по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась. После этого сын несколько дней хранил ее тело в квартире.

Сейчас мужчина находится под стражей. Известно, что ранее он уже клялся уголовной ответственности за умышленное убийство. В ближайшее время он снова предстанет перед судом.

Напомним, в Николаеве мужчина из-за ревности убил жену и застрелился после нескольких недель жизни с телом. На месте происшествия была найдена предсмертная записка. Полиция открыла уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и самоубийстве.

25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
