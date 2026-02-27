На Волыни мужчина убил мать-пенсионерку молотком

Иллюстративное фото

В Волынской области будут судить мужчину, убившего свою мать. Несколько дней после ее смерти он хранил ее тело в квартире.

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в ноябре 2025 года. 49-летний мужчина ударил молотком свою 74-летнюю мать по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась. После этого сын несколько дней хранил ее тело в квартире.

Сейчас мужчина находится под стражей. Известно, что ранее он уже клялся уголовной ответственности за умышленное убийство. В ближайшее время он снова предстанет перед судом.

Напомним, в Николаеве мужчина из-за ревности убил жену и застрелился после нескольких недель жизни с телом. На месте происшествия была найдена предсмертная записка. Полиция открыла уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и самоубийстве.