27 февраля 2026, 16:05

В Украине ускорили строительство антидроновых сеток для защиты от враждебных БПЛА в приграничных районах

27 февраля 2026, 16:05
иллюстративное фото: из открытых источников
Украина усиливает защиту прифронтовых территорий и ускоряет строительство антидроновых сетей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра обороны Михаила Фёдорова.

"У линии фронта россия использует дроны как инструмент террора против гражданских автомобилей, спасателей и ремонтных бригад… В фокусе – дороги, которые обеспечивают бесперебойную логистику и жизнедеятельность общин вблизи линии боевого столкновения", – отметил министр.

На антидроновые сети из бюджета выделили дополнительные 1,6 млрд грн.

В феврале, несмотря на сложные погодные условия дополнительно прикрыто 125 км дорог и восстановлено 55 км конструкций.

"Параллельно ускоряем строительство фортификаций в Харьковской, Сумской и Черниговской областях – чтобы обеспечить устойчивость обороны и эффективное противодействие наступательным действиям противника", – добавил Федоров.

Ранее Федоров сообщал, что Украине катастрофически не хватает ракет для ПВО, чтобы сбивать российские ракеты. В то же время он заявил, что у Украины есть большой потенциал, чтобы самостоятельно производить противобаллистические комплексы и ракеты.

