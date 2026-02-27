В Украине ускорили строительство антидроновых сеток для защиты от враждебных БПЛА в приграничных районах

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра обороны Михаила Фёдорова.

"У линии фронта россия использует дроны как инструмент террора против гражданских автомобилей, спасателей и ремонтных бригад… В фокусе – дороги, которые обеспечивают бесперебойную логистику и жизнедеятельность общин вблизи линии боевого столкновения", – отметил министр.

На антидроновые сети из бюджета выделили дополнительные 1,6 млрд грн.

В феврале, несмотря на сложные погодные условия дополнительно прикрыто 125 км дорог и восстановлено 55 км конструкций.

"Параллельно ускоряем строительство фортификаций в Харьковской, Сумской и Черниговской областях – чтобы обеспечить устойчивость обороны и эффективное противодействие наступательным действиям противника", – добавил Федоров.

Ранее Федоров сообщал, что Украине катастрофически не хватает ракет для ПВО, чтобы сбивать российские ракеты. В то же время он заявил, что у Украины есть большой потенциал, чтобы самостоятельно производить противобаллистические комплексы и ракеты.