10:58  27 февраля
Не дожил 9 дней до двухлетия: в Полтаве будут судить мать погибшего мальчика
08:37  27 февраля
День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство
08:22  27 февраля
В Черновцах задержали двух несовершеннолетних за поджог грузовика
27 февраля 2026, 09:21

РФ ночью запустила по Украине 187 беспилотников: ПВО обезвредила 165 БпЛА

27 февраля 2026, 09:21
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 27 февраля РФ атаковала Украину 187 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, из них около 120 – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08.30 силы ПВО уничтожили или подавили 165 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Атака на Украину 27 февраля 2026 года

Напомним, 27 февраля российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по одному из населенных пунктов в Запорожском районе. Травмированы четыре человека, среди них подросток.

25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В России среди студентов университетов вербуют солдат на войну против Украины
27 февраля 2026, 11:55
СМИ назвали подозреваемого в убийстве Андрея Портнова
27 февраля 2026, 11:49
Последствия обстрела Херсона: погибла женщина, четыре человека получили ранения
27 февраля 2026, 11:47
В Киевской области женщина, которая сама гуляла с собакой, ударила беспризорное животное
27 февраля 2026, 11:30
На Бали найдены человеческие останки: полиция проверяет связь с пропавшим украинцем Комаровым
27 февраля 2026, 11:12
Не дожил 9 дней до двухлетия: в Полтаве будут судить мать погибшего мальчика
27 февраля 2026, 10:58
Хищение более 50 млн грн на восстановлении Трипольской ТЭС: шесть фигурантов получили подозрения
27 февраля 2026, 10:45
В Черниговской области уничтожили боевую часть российского беспилотника "Герань-2"
27 февраля 2026, 10:34
На Харьковщине спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины
27 февраля 2026, 10:28
На Черниговщине в результате атаки дронов пострадали двое полицейских
27 февраля 2026, 10:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
