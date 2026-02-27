Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 27 февраля РФ атаковала Украину 187 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, из них около 120 – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08.30 силы ПВО уничтожили или подавили 165 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Напомним, 27 февраля российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по одному из населенных пунктов в Запорожском районе. Травмированы четыре человека, среди них подросток.