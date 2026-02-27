12:49  27 февраля
27 февраля 2026, 11:47

Последствия обстрела Херсона: погибла женщина, четыре человека получили ранения

27 февраля 2026, 11:47
Фото: скриншот
Днем 26 февраля российские военные с временно оккупированного левого берега нанесли несколько ударов по Корабельному району Херсона

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

Захватчики били из реактивных систем залпового огня, прицельно обстреляли жилые кварталы.

В результате этого ряда атак погибла 62-летняя женщина, еще четыре человека получили ранения.

Повреждены не менее 20 частных домов, сети газо- и электроснабжения.

Соцработники ГВА обошли разрушенные дома и пообщались с жителями. Они выяснили неотложные потребности людей, чтобы помочь ликвидировать последствия очередной атаки РФ.

Подробности – в видео.

Напомним, 27 февраля российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по одному из населенных пунктов в Запорожском районе. Травмированы четыре человека, среди них подросток.

