Фото: Прокуратура Украины

В суд передано дело в отношении начальника Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, обвиняемого в небрежном отношении к службе во время военного положения и внесении недостоверных данных в декларацию

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По версии следствия, в сентябре 2023 года управление приобрело 2000 двухъярусных кроватей за 11,28 млн. грн., хотя их реальная стоимость составляла около 7,3 млн. грн. Переплата более 4 млн грн и является суммой ущерба, инкриминируемого чиновнику.

Кроме того, в декларации за 2023 год обвиняемый не указал покупку и продажу автомобиля Toyota Land Cruiser 2022 года, принадлежавшего его жене и стоившего более 3,3 млн грн. Автомобиль формально переоформили на другое лицо, но фактически им продолжал пользоваться чиновник.

Отдельно Черкасская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона сообщила о подозрении трем лицам – бывшему руководителю квартирно-эксплуатационного отдела, его подчиненному и предпринимателю.

По данным следствия, в 2022-2023 годах они организовывали тендеры под заранее определенные ФЛПы и заключали контракты на ремонт военных объектов по завышенным ценам. Государство потеряло более 1,9 млн. грн.

