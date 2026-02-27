16:39  27 февраля
27 февраля 2026, 15:49

В Днепре должностное лицо будут судить за миллионные злоупотребления во время оборонных закупок

27 февраля 2026, 15:49
Фото: Прокуратура Украины
В суд передано дело в отношении начальника Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, обвиняемого в небрежном отношении к службе во время военного положения и внесении недостоверных данных в декларацию

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По версии следствия, в сентябре 2023 года управление приобрело 2000 двухъярусных кроватей за 11,28 млн. грн., хотя их реальная стоимость составляла около 7,3 млн. грн. Переплата более 4 млн грн и является суммой ущерба, инкриминируемого чиновнику.

Кроме того, в декларации за 2023 год обвиняемый не указал покупку и продажу автомобиля Toyota Land Cruiser 2022 года, принадлежавшего его жене и стоившего более 3,3 млн грн. Автомобиль формально переоформили на другое лицо, но фактически им продолжал пользоваться чиновник.

Отдельно Черкасская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона сообщила о подозрении трем лицам – бывшему руководителю квартирно-эксплуатационного отдела, его подчиненному и предпринимателю.

По данным следствия, в 2022-2023 годах они организовывали тендеры под заранее определенные ФЛПы и заключали контракты на ремонт военных объектов по завышенным ценам. Государство потеряло более 1,9 млн. грн.

Напомним, недавно подозрение получил директор одного из частных предприятий за присвоение бюджетных средств при поставке Минобороны некачественных защитных очков для ВСУ. Подозреваемый находится за границей. Принимаются меры по объявлению его в розыск.

