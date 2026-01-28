Фото: ОВА

В ночь на 27 января российские войска атаковали Никопольщину, Павлоградский и Синельниковский районы, ударили по Кривому Рогу и Каменскому

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Оккупанты продолжали бить по Никопольщине, применяя FPV-дроны и РСЗО "Град". Под ударами были сам Никополь, Красногригорьевская, Мировская громады.

Уточнено, что из-за вчерашних атак на район повреждены еще 7 частных домов, теплица, авто, два десятка солнечных панелей, линии электропередач. Уничтожено хозяйственное сооружение.

Беспилотниками враг попал по Межевской и Васильковской громадам, что на Синельниковщине. К сожалению, погиб 46-летний мужчина. Еще пять человек пострадали. 24-летний раненый – в тяжелом состоянии. Поврежден автомобиль.

По Кривому Рогу российская армия нанесла ракетный удар. Пострадали два человека. Повреждены инфраструктура и автомобиль.

Также россияне направили БПЛА на Богдановскую громаду Павлоградского района. В результате атаки повреждены фермерское хозяйство, сельхозтехника, машина.

Кроме того, беспилотниками враг атаковал и Каменское. Последствия уточняются.

Напомним, в результате ракетной баллистической атаки по объекту инфраструктуры Кривого Рога получили ранения 51-летняя женщина и 60-летний мужчина.