Фото: ОВА

На рассвете 28 января российские военные ударили по областному центру, попав во двор многоэтажки

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки повреждены более ста квартир и двадцать автомобилей, возник пожар.

Сейчас известно о двух пострадавших. Медицинская помощь понадобилась 37-летнему мужчине и 88-летней женщине.

Напомним, утром 27 января россияне атаковали дронами два маршрутных автобуса в Запорожском районе. Оба транспортных средства были с пассажирами.