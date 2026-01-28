Сумщина під ударами РФ: 80 атак за добу, загинули двоє людей, є поранені

Ілюстративне фото: Новинарня

За минулу добу на Сумщині відбулося майже 80 обстрілів по 29 населених пунктах у 14 громадах області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами у Краснопільській громаді внаслідок атак ворожих дронів

загинули чоловік 54 роки та жінка 52 роки.

У Глухівській громаді – під час пожежі після влучання БпЛА постраждали чоловік 53 роки та жінка 87 років.

У Білопільській громаді до медзакладу звернувся 27-річний чоловік, поранений 26 січня через атаку дрона.

Пошкодження об’єктів:

Шосткинська громада – зруйноване приватне домоволодіння, пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури;

Глухівська громада – зруйнований житловий будинок, пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки, об’єкт інфраструктури;

Білопільська громада – навчальний заклад та приватне домоволодіння;

Зноб-Новгородська громада – приватний житловий будинок;

Есманьська громада – об’єкт цивільної інфраструктури.

Повітряна тривога в області тривала 16 годин.

Нагадаємо, вдосвіта 28 січня російські військові вдарили по Запоріжжю, влучивши в двір багатоповерхівки. Пошкоджені понад сто квартир та 20 автівок. Раніше повідомлялося про двох постраждалих.