Сумщина під ударами РФ: 80 атак за добу, загинули двоє людей, є поранені
За минулу добу на Сумщині відбулося майже 80 обстрілів по 29 населених пунктах у 14 громадах області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами у Краснопільській громаді внаслідок атак ворожих дронів
загинули чоловік 54 роки та жінка 52 роки.
У Глухівській громаді – під час пожежі після влучання БпЛА постраждали чоловік 53 роки та жінка 87 років.
У Білопільській громаді до медзакладу звернувся 27-річний чоловік, поранений 26 січня через атаку дрона.
Пошкодження об’єктів:
- Шосткинська громада – зруйноване приватне домоволодіння, пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури;
- Глухівська громада – зруйнований житловий будинок, пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки, об’єкт інфраструктури;
- Білопільська громада – навчальний заклад та приватне домоволодіння;
- Зноб-Новгородська громада – приватний житловий будинок;
- Есманьська громада – об’єкт цивільної інфраструктури.
Повітряна тривога в області тривала 16 годин.
Нагадаємо, вдосвіта 28 січня російські військові вдарили по Запоріжжю, влучивши в двір багатоповерхівки. Пошкоджені понад сто квартир та 20 автівок. Раніше повідомлялося про двох постраждалих.