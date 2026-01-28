09:01  28 січня
На Харківщині в будинку вибухнув боєприпас: дитині відірвало пальці
08:42  28 січня
На Кіровоградщині легковик влетів у дерево після зіткнення з іншим авто: є загиблий
08:39  28 січня
$4500 за "відстрочку": на Хмельниччині повідомили про підозру лікарю та посередниці
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 09:24

Сумщина під ударами РФ: 80 атак за добу, загинули двоє людей, є поранені

28 січня 2026, 09:24
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Новинарня
Читайте также
на русском языке

За минулу добу на Сумщині відбулося майже 80 обстрілів по 29 населених пунктах у 14 громадах області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами у Краснопільській громаді внаслідок атак ворожих дронів
загинули чоловік 54 роки та жінка 52 роки.

У Глухівській громаді – під час пожежі після влучання БпЛА постраждали чоловік 53 роки та жінка 87 років.

У Білопільській громаді до медзакладу звернувся 27-річний чоловік, поранений 26 січня через атаку дрона.

Пошкодження об’єктів:

  • Шосткинська громада – зруйноване приватне домоволодіння, пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури;
  • Глухівська громада – зруйнований житловий будинок, пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки, об’єкт інфраструктури;
  • Білопільська громада – навчальний заклад та приватне домоволодіння;
  • Зноб-Новгородська громада – приватний житловий будинок;
  • Есманьська громада – об’єкт цивільної інфраструктури.

Повітряна тривога в області тривала 16 годин.

Нагадаємо, вдосвіта 28 січня російські військові вдарили по Запоріжжю, влучивши в двір багатоповерхівки. Пошкоджені понад сто квартир та 20 автівок. Раніше повідомлялося про двох постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область війна атака обстріли цивільні загиблі поранені
РФ атакувала Україну майже 150 БПЛА та ракетою "Іскандер": є влучання на 22 локаціях
28 січня 2026, 09:20
Російська атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
28 січня 2026, 08:26
Росіяни обстріляли п'ять районів Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура, є загиблий та постраждалі
28 січня 2026, 08:12
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Через обстріли РФ деякі області України без світла: аварійні відключення
28 січня 2026, 10:25
На Одещині правоохоронець виманював гроші у пенсіонерів, представляючись співробітником банку
28 січня 2026, 10:19
Мільйон на шопінг: на Волині семеро молодиків спустили чужі кошти на iPhone і брендові речі
28 січня 2026, 10:03
Росія другу ніч поспіль атакувала Одесу: троє постраждалих
28 січня 2026, 09:50
Гра термінами: як під виглядом "компроміс" легалізують захоплення територій
28 січня 2026, 09:34
РФ атакувала Україну майже 150 БПЛА та ракетою "Іскандер": є влучання на 22 локаціях
28 січня 2026, 09:20
На Харківщині в будинку вибухнув боєприпас: дитині відірвало пальці
28 січня 2026, 09:01
На Тернопільщині через сніг обвалився дах у ліцеї
28 січня 2026, 08:49
На Кіровоградщині легковик влетів у дерево після зіткнення з іншим авто: є загиблий
28 січня 2026, 08:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Олег Саакян
Всі блоги »