21 января 2026, 08:10

В полиции показали последствия новых ударов по Сумщине: повреждена инфраструктура, есть раненые

21 января 2026, 08:10
Фото: полиция
В результате очередных атак вражеских войск в Сумской области зафиксированы ранения мирных жителей и многочисленные повреждения гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Белопольской громаде ранения получили два человека. Повреждены здания учебного заведения, помещения городского совета, два многоквартирных дома, две легковушки, линия электропередач и складское помещение аграрного предприятия.

В Глуховской громаде раненый мужчина. Повреждена котельная коммунального предприятия и остекление окон пяти многоквартирных домов.

В Сумской громаде повреждены три легковушки и частный дом.

В Речковской громаде зафиксировано повреждение складского помещения фермерского хозяйства и грузовика.

В Боромлянской громаде поврежден частный дом и семь легковушек.

Правоохранители фиксируют разрушения, документируют последствия вражеских атак.

Напомним, в ночь на 21 января российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов.

