Фото: поліція

Внаслідок чергових атак ворожих військ на Сумщині зафіксовані поранення мирних жителів та численні пошкодження цивільної інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Білопільській громаді поранення отримали двоє людей. Пошкоджені будівлі закладу освіти, приміщення міської ради, два багатоквартирні будинки, два легковики, лінія електропередач та складське приміщення аграрного підприємства.

У Глухівській громаді поранений чоловік. Пошкоджена котельня комунального підприємства та скління вікон п’яти багатоквартирних будинків.

У Сумській громаді пошкоджені три легковики та приватний будинок.

У Річківській громаді зафіксовано пошкодження складського приміщення фермерського господарства та вантажівки.

У Боромлянській громаді пошкоджений приватний будинок та сім легковиків.

Правоохоронці фіксують руйнування, документують наслідки ворожих атак.

Нагадаємо, в ніч на 21 січня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Пошкоджені 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків.