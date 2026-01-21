У поліції показали наслідки нових ударів по Сумщині: пошкоджена інфраструктура, є поранені
Внаслідок чергових атак ворожих військ на Сумщині зафіксовані поранення мирних жителів та численні пошкодження цивільної інфраструктури
У Білопільській громаді поранення отримали двоє людей. Пошкоджені будівлі закладу освіти, приміщення міської ради, два багатоквартирні будинки, два легковики, лінія електропередач та складське приміщення аграрного підприємства.
У Глухівській громаді поранений чоловік. Пошкоджена котельня комунального підприємства та скління вікон п’яти багатоквартирних будинків.
У Сумській громаді пошкоджені три легковики та приватний будинок.
У Річківській громаді зафіксовано пошкодження складського приміщення фермерського господарства та вантажівки.
У Боромлянській громаді пошкоджений приватний будинок та сім легковиків.
Правоохоронці фіксують руйнування, документують наслідки ворожих атак.
