20:57  20 января
Жители Полтавы вышли на митинг из-за отключения света
17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
20 января 2026, 22:30

Известный украинский писатель мобилизовался в ряды ВСУ

20 января 2026, 22:30
иллюстративное фото: из открытых источников
Писатель и волонтер Андрей Любка сообщил о решении присоединиться к Силам обороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу писателя.

"Решил мобилизоваться в ряды ВСУ. Поэтому сзади вы видите крайнюю в моей волонтерской работе машину для армии – полноприводный дизельный пикап Ford Ranger, на который мы собрали деньги вместе с основательницей блога StyleGuideUA", – говорится в сообщении.

Он также добавил, что это 415 купленный им автомобиль.

"Решение мобилизоваться я принял в октябре, выбрал себе подразделение, закончил все важные дела и финализовал рабочие проекты, а теперь трогаюсь на БЗИН. Пока не знаю, как будет выглядеть моя жизнь в будущем – пожалуй, не будет легко, зато точно будет интересно", – добавил писатель.

Андрей Любка – украинский писатель, романист, поэт, переводчик и эссеист. Ему 38 лет. Он частый участник многих украинских и международных культурных мероприятий.

Напомним, осенью 2025 года на фронте погиб художник и поэт Сергей Науменко. Это произошло на Запорожском направлении.

