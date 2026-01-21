09:30  21 января
21 января 2026, 09:12

Вражеские дроны массированно атаковали Одесщину: повреждены дома и проминфраструктура

21 января 2026, 09:12
Иллюстративное фото: из открытых источников
Ночью 21 января российские военные снова массированно атаковали беспилотниками юг Одесщины. Повреждена жилая и промышленная инфраструктура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В Одесском районе есть повреждения и разрушения жилых частных домов. Разрушено складское здание с мебельными изделиями. Возникли пожары, их потушили спасатели.

По предварительной информации, ранение ноги получил 50-летний мужчина. Его госпитализировали.

Все профильные службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов. Правоохранители фиксируют очередные вражеские удары.

Напомним, в ночь на 21 января РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 97 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 11 локациях.

война обстрелы Одесская область повреждения пострадавший беспилотники
