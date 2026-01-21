09:30  21 января
21 января 2026, 09:39

Служба 112 будет передавать вызовы пожилых и маломобильных людей в соцслужбы

21 января 2026, 09:39
Фото: МВД
Служба экстренной помощи 112 МВД теперь будет принимать обращения от людей старшего возраста, маломобильных групп населения и семей с детьми, нуждающимися в социальной поддержке в условиях энергетического кризиса

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД, передает RegioNews.

"Каждый такой вызов будут передавать в систему социальной защиты, которая в дальнейшем будет подхватывать человека и будет оказывать необходимую поддержку во всех регионах", – отметили в МВД.

В министерстве подчеркнули, что такое взаимодействие позволит быстро реагировать на обращение и обеспечивать адресную поддержку тем, кто в ней сейчас нуждается больше всего.

Также в ведомстве напомнили, что "Пункты несокрушимости" в Киеве работают круглосуточно и готовы оказать помощь нуждающимся.

Напомним, в пункты несокрушимости с начала их работы в столице уже обратились почти 32 тысячи человек. Здесь можно согреться, выпить чаю или просто отдохнуть.

