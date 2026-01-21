Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ОВА

В ночь на 21 января российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Кривом Роге повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, админздание и авто.

Кроме того, россияне атаковали беспилотниками Васильковскую и Роздорскую громады Синельниковского района.

В результате ударов повреждены три частных дома, возникли пожары. Погибли 77-летний мужчина и 72-летняя женщина. Пострадала 53-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, 20 января около 22:00 российские оккупанты в очередной раз атаковали беспилотниками Херсон. Захватчики попали по Днепровскому району города.