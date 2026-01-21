На Закарпатье спасатели разыскали лыжника из Киева

На Закарпатье разыскали киевлянина, заблудившегося во время катания на лыжах на Драгобрате
Во вторник, 20 января, на горной долине Драгобрат Раховского района заблудился 30-летний турист из Киева. Сообщение об этом поступило спасателям в 14:24
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Выяснилось, что мужчина поднялся по горнолыжному подъемнику к верхней станции, но во время спуска съехал с трассы и потерял ориентир. Киевлянин позвонил в Службу спасения и передал свои координаты.
Горные спасатели из села Квасы быстро нашли туриста и вывели его в безопасное место. Медпомощь мужчине не понадобилась.
Напомним, ранее на Закарпатье спасатели помогли 19-летнему лыжнику, который травмировался в горах.
