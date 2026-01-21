20:57  20 января
Жители Полтавы вышли на митинг из-за отключения света
17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 07:24

Золотые слитки в носках и цепочки в молитвеннике: буковинские таможенники задержали двух женщин

21 января 2026, 07:24
Читайте також українською мовою
Фото: Черновицкая таможня
Читайте також
українською мовою

В пункте пропуска "Порубное – Сирет" Черновицкие таможенники изъяли у двух гражданок Украины драгоценные металлы при попытке пересечения границы в Румынию

Об этом сообщает Черновицкая таможня, передает RegioNews.

Первая женщина пыталась вывезти четыре золотых слитка весом 400 граммов на сумму около 2,6 млн гривен, которые спрятала в носках.

Слитки имели заводскую маркировку "Valcambi Suisse", пробу 999,9 и штамп пробирчика "ESSAYEUR FONDEUR".

Вторая гражданка имела при себе 10 золотых цепочек общим весом 36 граммов, которые она скрыла в молитвеннике.

По обоим фактам таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а обнаруженные предметы изъяты.

Напомним, ранее пограничники в пункте пропуска на Львовщине обнаружили у жительницы Донецкой области золотые слитки на 6 миллионов гривен . 37-летняя водитель и ее 67-летний пассажир не смогли объяснить происхождение драгоценного металла и предоставить подтверждающие документы на золотые слитки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Румыния пограничники граница Черновицкая область золото золотая цепочка слитки
Из Украины пытались вывезти скифское оружие и коллекцию старинных монет
14 января 2026, 11:53
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Россияне ночью нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: повреждены дома
21 января 2026, 07:45
Антисанитария и ужасающие условия в Белоцерковском ТЦК – Лубинец требует реакции
21 января 2026, 07:44
ВСУ ликвидировали за сутки почти 1200 оккупантов и 70 вражеских артсистем
21 января 2026, 07:31
Россияне атаковали Днепровский район Херсона: пострадал мужчина
21 января 2026, 07:11
Воду в Киеве уже дали, тепло в дома начнут подавать с утра
21 января 2026, 06:53
"Детей перед сном накрывала тремя одеялами": актриса Елена Кравец рассказала, как переживает длительные блекауты
21 января 2026, 02:35
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя после скандала со "сливом" экс-жены снова стал жертвой мошенников
21 января 2026, 01:35
Рынок подсолнечника в Украине: цены резко пошли вверх
21 января 2026, 00:35
Рынок сливочного масла: украинским производителям придется искать новые каналы сбыта
20 января 2026, 23:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »