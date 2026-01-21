Золотые слитки в носках и цепочки в молитвеннике: буковинские таможенники задержали двух женщин

Фото: Черновицкая таможня

В пункте пропуска "Порубное – Сирет" Черновицкие таможенники изъяли у двух гражданок Украины драгоценные металлы при попытке пересечения границы в Румынию

Об этом сообщает Черновицкая таможня, передает RegioNews.

Первая женщина пыталась вывезти четыре золотых слитка весом 400 граммов на сумму около 2,6 млн гривен, которые спрятала в носках.

Слитки имели заводскую маркировку "Valcambi Suisse", пробу 999,9 и штамп пробирчика "ESSAYEUR FONDEUR".

Вторая гражданка имела при себе 10 золотых цепочек общим весом 36 граммов, которые она скрыла в молитвеннике.

По обоим фактам таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а обнаруженные предметы изъяты.

Напомним, ранее пограничники в пункте пропуска на Львовщине обнаружили у жительницы Донецкой области золотые слитки на 6 миллионов гривен . 37-летняя водитель и ее 67-летний пассажир не смогли объяснить происхождение драгоценного металла и предоставить подтверждающие документы на золотые слитки.