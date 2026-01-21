Сынел прямо на глазах: в Днепре мужчина чуть не умер из-за неизвестного химиката

Иллюстративное фото

В Днепре врачи спасли жизнь 59-летнего мужчины. У него из-за неизвестного химиката произошло острое отравление

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Медики получили сообщение, что мужчина по ошибке выпил агрессивный химический концентрат. По словам свидетелей, его состояние резко ухудшалось и он "начал синеть прямо на глазах".

"По прибытию бригада обнаружила пациента в тяжелом состоянии с признаками цианоза кожных покровов и пониженным артериальным давлением. Мужчина жаловался на тошноту и резкую слабость. Предварительный диагноз: отравление неизвестным веществом", - рассказали в центре.

Сейчас мужчину госпитализировали в профильную больницу.

