09:30  21 января
Сынел прямо на глазах: в Днепре мужчина чуть не умер из-за неизвестного химиката
09:00  21 января
На Полтавщине произошел пожар: погиб человек
07:24  21 января
Золотые слитки в носках и цепочки в молитвеннике: буковинские таможенники задержали двух женщин
21 января 2026, 08:34

В нескольких областях из-за обстрелов ввели аварийные отключения света

21 января 2026, 08:34
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Из-за сложной ситуации в энергосистеме после атак РФ в нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", – говорится в сообщении.

Отмена аварийных отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме. Об изменениях в графиках будет сообщаться на страницах операторов систем распределения (облэнерго).

Украинцев призывали потреблять электроэнергию экономно из-за дефицита в сети.

Напомним, в ночь на 21 января российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов.

Укушенные люди и бешенство: в городе на Днепропетровщине критическая ситуация с беспризорными животными
21 января 2026, 10:00
Служба 112 будет передавать вызовы пожилых и маломобильных людей в соцслужбы
21 января 2026, 09:39
Сынел прямо на глазах: в Днепре мужчина чуть не умер из-за неизвестного химиката
21 января 2026, 09:30
Пьяные молодые люди на квадроциклах избили военного в центре Кременца – видео с места происшествия
21 января 2026, 09:18
Вражеские дроны массированно атаковали Одесщину: повреждены дома и проминфраструктура
21 января 2026, 09:12
На Полтавщине произошел пожар: погиб человек
21 января 2026, 09:00
РФ атаковала Украину почти сотней БПЛА и ракетой "Искандер": есть попадания на 11 локациях
21 января 2026, 08:56
На Закарпатье разыскали киевлянина, заблудившегося во время катания на лыжах на Драгобрате
21 января 2026, 08:49
Запорожская область под массированным обстрелом: 4 погибших, 6 раненых
21 января 2026, 08:39
