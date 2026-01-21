Иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за сложной ситуации в энергосистеме после атак РФ в нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", – говорится в сообщении.

Отмена аварийных отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме. Об изменениях в графиках будет сообщаться на страницах операторов систем распределения (облэнерго).

Украинцев призывали потреблять электроэнергию экономно из-за дефицита в сети.

Напомним, в ночь на 21 января российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов.