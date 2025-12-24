Фото: иллюстративное

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

В Сумском районе произошел трагический инцидент – 10-летний ребенок получил тяжелые травмы из-за взрыва неизвестного предмета. Событие произошло в частном доме, куда ребенок самостоятельно принес опасный предмет. Через некоторое время он взорвался, нанеся серьезные повреждения.

Этот случай напоминает о постоянной угрозе неизвестных или подозрительных предметов, особенно в условиях военного положения. Полиция еще раз обращает внимание на то, что категорически запрещено брать такие предметы в руки, переносить или пытаться разбирать их.

Правоохранители призывают родителей постоянно контролировать досуг детей и напоминать им правила минной и взрывной безопасности. В случае обнаружения каких-либо подозрительных находок следует немедленно сообщать взрослым или звонить на спецлинию 102.

Полиция подчеркивает: осторожность и ответственность могут предотвратить трагедии и спасти жизнь детей. Важно соблюдать правила безопасности, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

