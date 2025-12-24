11:53  24 декабря
Укрзализныця запускает 16 дополнительных поездов на зимние праздники
11:49  24 декабря
Пожизненное заключение: в Ровно осудили мужчину за изнасилование 13-летней девочки
11:15  24 декабря
В Запорожье из реки вытащили тело женщины
24 декабря 2025, 12:48

Взрыв в Москве: погибли два сотрудника МВД РФ, которые пытали украинцев – СМИ

24 декабря 2025, 12:48
Скриншот с видео
В ночь на 24 декабря в Москве на улице Елецкой произошел взрыв у полицейского участка, в результате которого погибли два сотрудника МВД России, еще двое были госпитализированы с тяжелыми травмами

Об этом сообщили источники в ГУР Минобороны Украины , передает RegioNews.

По данным источников, ликвидированные полицейские ранее участвовали в боевых действиях против Украины и, по имеющейся информации, причастны к пыткам украинских военнопленных.

Инцидент произошел около 01:00 по местному времени. По одной из версий, неизвестный мужчина бросил в служебный автомобиль полицейских взрывной пакет. Позже неподалеку от места взрыва обнаружили еще одно неразорвавшееся самодельное устройство.

Заметим, что взрыв произошел примерно в 300 метрах от места, где двумя днями ранее был взорван генерал-лейтенант Минобороны РФ Фанил Сарваров.

Следственный комитет РФ заявил, что полицейские заметили подозрительного человека у служебного автомобиля. Когда они подошли поближе, произошел взрыв.

Напомним, в Москве утром 22 декабря прогремел взрыв , в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

РФ взрыв Москва пленные правоохранители
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
