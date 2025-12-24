Взрыв в Москве: погибли два сотрудника МВД РФ, которые пытали украинцев – СМИ

Скриншот с видео

В ночь на 24 декабря в Москве на улице Елецкой произошел взрыв у полицейского участка, в результате которого погибли два сотрудника МВД России, еще двое были госпитализированы с тяжелыми травмами

Об этом сообщили источники в ГУР Минобороны Украины , передает RegioNews.

По данным источников, ликвидированные полицейские ранее участвовали в боевых действиях против Украины и, по имеющейся информации, причастны к пыткам украинских военнопленных.

Инцидент произошел около 01:00 по местному времени. По одной из версий, неизвестный мужчина бросил в служебный автомобиль полицейских взрывной пакет. Позже неподалеку от места взрыва обнаружили еще одно неразорвавшееся самодельное устройство.

Заметим, что взрыв произошел примерно в 300 метрах от места, где двумя днями ранее был взорван генерал-лейтенант Минобороны РФ Фанил Сарваров.

Следственный комитет РФ заявил, что полицейские заметили подозрительного человека у служебного автомобиля. Когда они подошли поближе, произошел взрыв.

Напомним, в Москве утром 22 декабря прогремел взрыв , в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.