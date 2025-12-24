08:14  24 декабря
Нападение среди бела дня: в Киеве мужчина с ножом тяжело ранил предпринимателя
07:57  24 декабря
В Ровенской области поезд насмерть сбил мужчину
07:52  24 декабря
В Кировоградской области умерла 12-летняя девочка: матери сообщено о подозрении
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2025, 07:52

В Кировоградской области умерла 12-летняя девочка: матери сообщено о подозрении

24 декабря 2025, 07:52
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители сообщили о подозрении 30-летней жительнице Кировоградской области. Ее подозревают в невыполнении родительских обязанностей, что привело к смерти ребенка

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

По данным следствия, женщина в течение нескольких дней не обращалась к врачам и не предоставила медицинскую помощь своей 12-летней дочери, хотя состояние ребенка было тяжелым. Скорую помощь она не вызвала, в больницу девочку не повезла.

В октябре этого года ребенок умер дома в одной из общин Кропивницкого района. Эксперты установили, что причиной смерти стала тяжелая пневмония с осложнениями.

Также выяснилось, что семья состояла на учете в службе по делам детей из-за сложных жизненных обстоятельств. Мать ранее неоднократно предупреждала о необходимости надлежащего ухода за детьми.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой. Отдельно будет проверено, достаточно ли действий предпринимались соответствующими службами.

Напомним, недавно в Кировоградской области суд назначил три года ограничения свободы и лишил родительских прав мать, которая оставила двоих маленьких детей без еды, воды и присмотра на несколько дней. Отмечается, что 36-летняя женщина уже состояла на учете у социальных служб и раньше привлекалась к административной ответственности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кировоградская область смерть ребенок девочка подозрение мать мера пресечения
В Житомире 24-летний мужчина прогуливался возле автовокзала с гранатой в сумке
23 декабря 2025, 18:53
В Киевской области троих человек подозревают в убийстве мужчины 11 выстрелами на кладбище
23 декабря 2025, 18:29
В Киевской области мужчина избил родную тетю металлической кастрюлей
23 декабря 2025, 14:58
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
На Хмельнитчине мужчина ранил подростка ножом: парня госпитализировали
24 декабря 2025, 08:36
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом
24 декабря 2025, 08:17
Нападение среди бела дня: в Киеве мужчина с ножом тяжело ранил предпринимателя
24 декабря 2025, 08:14
В Ровенской области поезд насмерть сбил мужчину
24 декабря 2025, 07:57
Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Никополю
24 декабря 2025, 07:48
Удар КАБами по Запорожью: количество пострадавших увеличилось
24 декабря 2025, 07:35
Атака дронов на Чернигов: попадание в энергообъект и многоэтажку
24 декабря 2025, 07:26
Украинские защитники обезвредили еще почти 1100 оккупантов и 45 вражеских артсистем
24 декабря 2025, 07:14
Грабовское в Сумской области перешло под контроль россиян - DeepState
24 декабря 2025, 07:07
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »