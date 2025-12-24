В Кировоградской области умерла 12-летняя девочка: матери сообщено о подозрении

Иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители сообщили о подозрении 30-летней жительнице Кировоградской области. Ее подозревают в невыполнении родительских обязанностей, что привело к смерти ребенка

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

По данным следствия, женщина в течение нескольких дней не обращалась к врачам и не предоставила медицинскую помощь своей 12-летней дочери, хотя состояние ребенка было тяжелым. Скорую помощь она не вызвала, в больницу девочку не повезла.

В октябре этого года ребенок умер дома в одной из общин Кропивницкого района. Эксперты установили, что причиной смерти стала тяжелая пневмония с осложнениями.

Также выяснилось, что семья состояла на учете в службе по делам детей из-за сложных жизненных обстоятельств. Мать ранее неоднократно предупреждала о необходимости надлежащего ухода за детьми.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой. Отдельно будет проверено, достаточно ли действий предпринимались соответствующими службами.

Напомним, недавно в Кировоградской области суд назначил три года ограничения свободы и лишил родительских прав мать, которая оставила двоих маленьких детей без еды, воды и присмотра на несколько дней. Отмечается, что 36-летняя женщина уже состояла на учете у социальных служб и раньше привлекалась к административной ответственности.