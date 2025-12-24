11:15  24 декабря
В Запорожье из реки вытащили тело женщины
10:59  24 декабря
В Киеве 20-летний парень, угрожая пистолетом, пытался ограбить кофейню
07:52  24 декабря
В Кировоградской области умерла 12-летняя девочка: матери сообщено о подозрении
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2025, 09:54

В приграничной зоне Сумщины остаются 4 тысячи человек – власти призывают эвакуироваться

24 декабря 2025, 09:54
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: ГСЧС Сумщины
Читайте також
українською мовою

На территориях близ границы Сумщины ситуация с безопасностью остается динамичной, и возможность безопасного выезда может осложняться

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, эвакуация из приграничных общин Сумской области продолжается с 2023 года.

"Из 5-километровой приграничной зоны подлежало эвакуации более 16 тысяч жителей. Большинство уже уехало, однако около 4 тысяч человек остаются на месте, больше всего – в общинах Шосткинского района", – отметил Григоров.

Главы приграничных общин Сумского и Шосткинского районов обсудили порядок действий в общинах, где люди откладывают решение об эвакуации. Основное внимание уделяется четким алгоритмам действий и готовности служб работать в условиях изменения ситуации.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в ночь на 20 декабря российские войска зашли в пограничное село Грабовское Краснопольской общины Сумской области, расположенное непосредственно на линии государственной границы. Впоследствии в ВСУ подтвердили, что россияне пересекли государственную границу и вывезли оттуда более 50 гражданских.

Украинский омбудсмен призвал международное сообщество предоставить правовую оценку действиям РФ и использовать все имеющиеся механизмы для пресечения незаконных депортаций.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область война российская армия эвакуация приграничье гражданские Григоров Олег Алексеевич
Ночные авиаудары по Запорожью: в ГСЧС показали последствия
24 декабря 2025, 08:58
Удар КАБами по Запорожью: количество пострадавших увеличилось
24 декабря 2025, 07:35
Грабовское в Сумской области перешло под контроль россиян - DeepState
24 декабря 2025, 07:07
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Пожизненное заключение: в Ровно осудили мужчину за изнасилование 13-летней девочки
24 декабря 2025, 11:49
Украина может провести референдум по мирному соглашению и выборам одновременно – Зеленский
24 декабря 2025, 11:45
Россияне снова ударили по Житомирщине: под прицелом – критическая инфраструктура и места вчерашних попаданий
24 декабря 2025, 11:40
Атаки РФ на энергоинфраструктуру: есть новые обесточивания в 5 областях
24 декабря 2025, 11:28
В Запорожье из реки вытащили тело женщины
24 декабря 2025, 11:15
В Киеве 20-летний парень, угрожая пистолетом, пытался ограбить кофейню
24 декабря 2025, 10:59
Мобилизацию могут сократить или отменить: объяснение Зеленского
24 декабря 2025, 10:56
В Кировоградской области в результате ДТП перевернулся грузовик: есть пострадавшие
24 декабря 2025, 10:46
Смертельное ДТП на Буковине: водитель погиб на месте
24 декабря 2025, 10:45
Суверенитет, Донбасс и гарантии безопасности: Зеленский раскрыл все 20 пунктов мирного соглашения
24 декабря 2025, 10:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Все блоги »