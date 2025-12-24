В приграничной зоне Сумщины остаются 4 тысячи человек – власти призывают эвакуироваться

Иллюстративное фото: ГСЧС Сумщины

На территориях близ границы Сумщины ситуация с безопасностью остается динамичной, и возможность безопасного выезда может осложняться

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, эвакуация из приграничных общин Сумской области продолжается с 2023 года.

"Из 5-километровой приграничной зоны подлежало эвакуации более 16 тысяч жителей. Большинство уже уехало, однако около 4 тысяч человек остаются на месте, больше всего – в общинах Шосткинского района", – отметил Григоров.

Главы приграничных общин Сумского и Шосткинского районов обсудили порядок действий в общинах, где люди откладывают решение об эвакуации. Основное внимание уделяется четким алгоритмам действий и готовности служб работать в условиях изменения ситуации.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в ночь на 20 декабря российские войска зашли в пограничное село Грабовское Краснопольской общины Сумской области, расположенное непосредственно на линии государственной границы. Впоследствии в ВСУ подтвердили, что россияне пересекли государственную границу и вывезли оттуда более 50 гражданских.

Украинский омбудсмен призвал международное сообщество предоставить правовую оценку действиям РФ и использовать все имеющиеся механизмы для пресечения незаконных депортаций.