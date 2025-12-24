19:05  24 грудня
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2025, 20:15

На Сумщині 10-річний хлопець отримав травми після вибуху невідомого предмета

24 грудня 2025, 20:15
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

10-річна дитина у Сумському районі отримала тяжкі травми через необережне поводження з невідомим предметом

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

У Сумському районі стався трагічний інцидент – 10-річний хлопець отримав тяжкі травми через вибух невідомого предмета. Подія сталася у приватному помешканні, куди дитина самостійно принесла небезпечний предмет. Через деякий час він вибухнув, спричинивши серйозні ушкодження.

Цей випадок нагадує про постійну загрозу від невідомих або підозрілих предметів, особливо в умовах воєнного стану. Поліція вкотре звертає увагу на те, що категорично заборонено брати такі предмети до рук, переносити або намагатися розбирати їх.

Правоохоронці закликають батьків постійно контролювати дозвілля дітей і нагадувати їм правила мінної та вибухової безпеки. У разі виявлення будь-яких підозрілих знахідок слід негайно повідомляти дорослих або телефонувати на спецлінію 102.

Поліція підкреслює: обережність і відповідальність можуть запобігти трагедіям і врятувати життя дітей. Важливо дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Нагадаємо, 19 грудня у Житомирі поліція затримала 24-річного чоловіка, який прогулювався біля центрального автовокзалу з гранатою в сумці – його підозріла поведінка привернула увагу правоохоронців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область вибух дитина травма вибухонебезпечні предмети безпека
Вибух у Москві: загинули двоє співробітників МВС РФ, які катували українців – ЗМІ
24 грудня 2025, 12:48
У прикордонній зоні Сумщини залишаються 4 тисячі людей – влада закликає евакуюватися
24 грудня 2025, 09:54
На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру
24 грудня 2025, 07:52
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Німеччина виділила рекордну суму на відновлення енергетики України
24 грудня 2025, 21:49
Суд продовжив термін дії обов’язків ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
24 грудня 2025, 21:19
Чоловік із Кіровоградщини засуджений до довічного за вбивство та підпал знайомого у власному будинку
24 грудня 2025, 21:11
Герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк поділився святковими кадрами з батьківського дому
24 грудня 2025, 20:57
На Житомирщині Volkswagen влетів у вантажівку: серед постраждалих діти
24 грудня 2025, 20:55
В Україні різко зросли ціни на сало: скільки тепер коштує популярний продукт
24 грудня 2025, 20:30
На Сумщині БпЛА поранив двох підлітків: 20-річного хлопця та 17-річну дівчину доправили в лікарню
24 грудня 2025, 20:30
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
24 грудня 2025, 20:19
Обіцяв дрони на фронт: у Києві аферист "пограбував" волонтера на 30 тисяч доларів
24 грудня 2025, 20:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Всі блоги »