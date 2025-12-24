Фото: ілюстративне

10-річна дитина у Сумському районі отримала тяжкі травми через необережне поводження з невідомим предметом

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

У Сумському районі стався трагічний інцидент – 10-річний хлопець отримав тяжкі травми через вибух невідомого предмета. Подія сталася у приватному помешканні, куди дитина самостійно принесла небезпечний предмет. Через деякий час він вибухнув, спричинивши серйозні ушкодження.

Цей випадок нагадує про постійну загрозу від невідомих або підозрілих предметів, особливо в умовах воєнного стану. Поліція вкотре звертає увагу на те, що категорично заборонено брати такі предмети до рук, переносити або намагатися розбирати їх.

Правоохоронці закликають батьків постійно контролювати дозвілля дітей і нагадувати їм правила мінної та вибухової безпеки. У разі виявлення будь-яких підозрілих знахідок слід негайно повідомляти дорослих або телефонувати на спецлінію 102.

Поліція підкреслює: обережність і відповідальність можуть запобігти трагедіям і врятувати життя дітей. Важливо дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Нагадаємо, 19 грудня у Житомирі поліція затримала 24-річного чоловіка, який прогулювався біля центрального автовокзалу з гранатою в сумці – його підозріла поведінка привернула увагу правоохоронців.