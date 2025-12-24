У прикордонній зоні Сумщини залишаються 4 тисячі людей – влада закликає евакуюватися

Ілюстративне фото: ДСНС Сумщини

На територіях поблизу кордону Сумщини безпекова ситуація залишається динамічною, і можливість безпечного виїзду може ускладнюватися

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, евакуація з прикордонних громад Сумщини триває з 2023 року.

"Із 5-кілометрової прикордонної зони підлягало евакуації понад 16 тисяч мешканців. Більшість уже виїхала, однак близько 4 тисяч людей залишаються на місці, найбільше – у громадах Шосткинського району", – зазначив Григоров.

Голови прикордонних громад Сумського та Шосткинського районів обговорили порядок дій у громадах, де люди відкладають рішення про евакуацію. Основна увага приділяється чітким алгоритмам дій та готовності служб працювати в умовах зміни ситуації.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в ніч на 20 грудня російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське Краснопільської громади Сумської області, яке розташоване безпосередньо на лінії державного кордону. Згодом у ЗСУ підтвердили що росіяни перетнули державний кордон та вивезли звідти понад 50 цивільних.

Український омбудсмен закликав міжнародну спільноту надати правову оцінку діям РФ та використати всі наявні механізми для припинення незаконних депортацій.