11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
10:59  24 грудня
У Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню
07:52  24 грудня
На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2025, 09:54

У прикордонній зоні Сумщини залишаються 4 тисячі людей – влада закликає евакуюватися

24 грудня 2025, 09:54
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: ДСНС Сумщини
Читайте также
на русском языке

На територіях поблизу кордону Сумщини безпекова ситуація залишається динамічною, і можливість безпечного виїзду може ускладнюватися

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, евакуація з прикордонних громад Сумщини триває з 2023 року.

"Із 5-кілометрової прикордонної зони підлягало евакуації понад 16 тисяч мешканців. Більшість уже виїхала, однак близько 4 тисяч людей залишаються на місці, найбільше – у громадах Шосткинського району", – зазначив Григоров.

Голови прикордонних громад Сумського та Шосткинського районів обговорили порядок дій у громадах, де люди відкладають рішення про евакуацію. Основна увага приділяється чітким алгоритмам дій та готовності служб працювати в умовах зміни ситуації.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в ніч на 20 грудня російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське Краснопільської громади Сумської області, яке розташоване безпосередньо на лінії державного кордону. Згодом у ЗСУ підтвердили що росіяни перетнули державний кордон та вивезли звідти понад 50 цивільних.

Український омбудсмен закликав міжнародну спільноту надати правову оцінку діям РФ та використати всі наявні механізми для припинення незаконних депортацій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область війна російська армія евакуація прикордоння цивільні Григоров Олег Олексійович
Нічні авіаудари по Запоріжжю: у ДСНС показали наслідки
24 грудня 2025, 08:58
Удар КАБами по Запоріжжю: кількість постраждалих збільшилась
24 грудня 2025, 07:35
Грабовське на Сумщині перейшло під контроль росіян – DeepState
24 грудня 2025, 07:07
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Довічне увʼязнення: у Рівному засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки
24 грудня 2025, 11:49
Україна може провести референдум щодо мирної угоди і вибори одночасно – Зеленський
24 грудня 2025, 11:45
Росіяни знову вдарили по Житомирщині: під прицілом – критична інфраструктура та місця вчорашніх влучань
24 грудня 2025, 11:40
Атаки РФ на енергоінфраструктуру: є нові знеструмлення у 5 областях
24 грудня 2025, 11:28
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
24 грудня 2025, 11:15
У Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню
24 грудня 2025, 10:59
Мобілізацію можуть скоротити або скасувати: пояснення Зеленського
24 грудня 2025, 10:56
На Кіровоградщині внаслідок ДТП перекинулася вантажівка: є постраждалі
24 грудня 2025, 10:46
Смертельна ДТП на Буковині: водій загинув на місці
24 грудня 2025, 10:45
Суверенітет, Донбас і гарантії безпеки: Зеленський розкрив усі 20 пунктів мирної угоди
24 грудня 2025, 10:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Всі блоги »