Фото: ГСЧС

В среду, 24 декабря, около 03:45 российские войска нанесли удары КАБами по Запорожью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате авиаударов по городу пострадали четыре человека. Травмы получили женщины 75, 66 и 35 лет и 46-летний мужчина. Им оказывается вся необходимая помощь. Информация о пострадавших еще уточняется.

В одном из районов города произошло возгорание гаражей на площади 50 кв. м. В другом – легкового автомобиля. Спасатели ликвидировали возгорания.

Взрывной волной частично повреждено здание пожарной части, административные постройки, многоэтажные дома, образовательное учреждение и автомобили.

Напомним, в ночь на 24 декабря российские войска совершили очередную атаку на Запорожье, сбросив на город три авиационных бомбы. Есть попадания в жилую застройку, возникли пожары. Ранее сообщалось о трех пострадавших.