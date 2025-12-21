Ворог на Сумщині: бої у Грабовському, у Рясному російських військ немає – ЗСУ
У селищі Грабовське Сумської області тривають бої, а у Рясному окупантів немає, запевнили в ЗСУ
Про це повідомило Угруповання Об'єднаних сил, передає RegioNews.
"Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію. Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні", – йдеться у повідомленні.
Також у ЗСУ повідомили, що цивільних мешканців Грабовського примусово вивезла 36-а бригада РФ.
РФ на Сумщині: що відомо
Раніше видання "Кордон.Медіа" повідомляло, що в ніч на 20 грудня на Краснопільщині Сумської області російські війська увійшли до прикордонного села Грабовське, яке розташоване безпосередньо на лінії кордону.
Також зазначалося, що станом на вечір 20 грудня у селі Рясне перебувала ворожа піхота.
Наступного дня ЗСУ підтвердили факт перетину державного кордону України російськими військами поблизу села Грабовське у Сумській області, неподалік кордону з Росією. Росіяни при цьому вивезли понад 50 цивільних осіб. Такі дії, за словами українського омбудсмена, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни, незаконним позбавленням волі та примусовою депортацією цивільного населення.