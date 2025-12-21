Ворог на Сумщині: бої у Грабовському, у Рясному російських військ немає – ЗСУ

Ілюстративне фото: Reuters

У селищі Грабовське Сумської області тривають бої, а у Рясному окупантів немає, запевнили в ЗСУ

Про це повідомило Угруповання Об'єднаних сил, передає RegioNews.

"Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію. Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні", – йдеться у повідомленні.

Також у ЗСУ повідомили, що цивільних мешканців Грабовського примусово вивезла 36-а бригада РФ.

РФ на Сумщині: що відомо

Раніше видання "Кордон.Медіа" повідомляло, що в ніч на 20 грудня на Краснопільщині Сумської області російські війська увійшли до прикордонного села Грабовське, яке розташоване безпосередньо на лінії кордону.

Також зазначалося, що станом на вечір 20 грудня у селі Рясне перебувала ворожа піхота.

Наступного дня ЗСУ підтвердили факт перетину державного кордону України російськими військами поблизу села Грабовське у Сумській області, неподалік кордону з Росією. Росіяни при цьому вивезли понад 50 цивільних осіб. Такі дії, за словами українського омбудсмена, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни, незаконним позбавленням волі та примусовою депортацією цивільного населення.