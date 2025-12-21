Зеленский рассказал, сколько дронов и ракет РФ выпустила по Украине за неделю

Фото: ГСЧС Одесщины

На этой неделе Россия выпустила около 1300 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и девять ракет разных типов по Украине

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, больше всего пострадали Одесщина и южные регионы. Все службы продолжают работу, чтобы восстановить нормальную жизнь в пострадавших областях.

Зеленский добавил, что Украина на разных уровнях противодействует российскому террору.

"На этой неделе есть важное решение о финансовой гарантии для Украины - предоставление Евросоветом 90 млрд евро на 2026-2027 годы, также значительные пакеты помощи от Норвегии и Японии, есть договоренность с Португалией о сопроизводстве морских дронов", –отметил глава государства.

Кроме того, продолжают работу переговорные команды Украины и США над путями завершения войны достойным миром.

"Также эффективно работают дальнобойные санкции против России, чтобы агрессор понял, что война не приносит дивидендов. Спасибо всем, кто помогает Украине", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, россияне несколько дней массированно атакуют Одесскую область ракетами и дронами. В частности, РФ атаковала портовую инфраструктуру. Погибли восемь человек, еще почти 30 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области. Ответственным в Правительстве за координацию действий в регионах назначен вице-премьер-министр Алексей Кулеба.