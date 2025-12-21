15:15  21 декабря
В Луцке мужчина ударил полицейского во время соревнований: решение суда
13:38  21 декабря
Ночная драка в центре Киева: полиция ищет всех участников
12:54  21 декабря
Пожар на автосервисе в Ровно: горели BMW и мотоцикл
UA | RU
UA | RU
21 декабря 2025, 15:36

Зеленский рассказал, сколько дронов и ракет РФ выпустила по Украине за неделю

21 декабря 2025, 15:36
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Одесщины
Читайте також
українською мовою

На этой неделе Россия выпустила около 1300 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и девять ракет разных типов по Украине

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, больше всего пострадали Одесщина и южные регионы. Все службы продолжают работу, чтобы восстановить нормальную жизнь в пострадавших областях.

Зеленский добавил, что Украина на разных уровнях противодействует российскому террору.

"На этой неделе есть важное решение о финансовой гарантии для Украины - предоставление Евросоветом 90 млрд евро на 2026-2027 годы, также значительные пакеты помощи от Норвегии и Японии, есть договоренность с Португалией о сопроизводстве морских дронов", –отметил глава государства.

Кроме того, продолжают работу переговорные команды Украины и США над путями завершения войны достойным миром.

"Также эффективно работают дальнобойные санкции против России, чтобы агрессор понял, что война не приносит дивидендов. Спасибо всем, кто помогает Украине", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, россияне несколько дней массированно атакуют Одесскую область ракетами и дронами. В частности, РФ атаковала портовую инфраструктуру. Погибли восемь человек, еще почти 30 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области. Ответственным в Правительстве за координацию действий в регионах назначен вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война россияне Одесская область российская армия Зеленский Владимир дроны ракеты
Россия запустила по Украине более 90 БПЛА: сколько сбила ПВО
21 декабря 2025, 12:24
ВСУ за сутки уничтожили 1130 российских военных – Генштаб
21 декабря 2025, 11:11
США предложили Украине новый формат переговоров
20 декабря 2025, 18:40
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Известная блоггерша два года тайно служила в ВСУ: подробности
21 декабря 2025, 18:52
Какая будет погода в первый день недели: прогноз синоптиков на 22 декабря
21 декабря 2025, 18:24
Украинская школьница стала жертвой травли в Варшаве: МИД требует реакции
21 декабря 2025, 17:51
Во Львовской области микроавтобус сбил женщину на пешеходном переходе
21 декабря 2025, 17:24
Журналисты нашли Тимура Миндича в Израиле – УП
21 декабря 2025, 16:57
Враг на Сумщине: бои в Грабовском, в Рясном российских войск нет – ВСУ
21 декабря 2025, 16:25
В Ровно у матери забрали младенца из-за антисанитарных условий и ненадлежащего ухода
21 декабря 2025, 15:58
В Луцке мужчина ударил полицейского во время соревнований: решение суда
21 декабря 2025, 15:15
Взрыв после падения "шахеда" на Ровенщине: повреждены автомобили и гражданские объекты
21 декабря 2025, 14:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Портников
Юрий Касьянов
Все блоги »