Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь с 17 на 18 декабря русские военные атаковали беспилотниками Одесский район

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате вражеской атаки повреждено остекление в девятиэтажном доме и образовательном учреждении. Возгорание не зафиксировано.

Известно о семи пострадавших. Шестерым людям помощь оказали на месте, еще одного пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

На месте работают соответствующие службы.

Напомним, утром 18 декабря российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки поврежден жилой дом.