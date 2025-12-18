Нічна атака на Суми: пошкоджено цивільну інфраструктуру
Сьогодні вночі, 18 грудня, Сумська громада постраждала від ворожого обстрілу: два ударні безпілотники здійснили атаку по території міста
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
Внаслідок влучання у Ковпаківському районі Сум пошкоджено цивільну інфраструктуру: вибиті вікна у житлових та нежитлових будівлях.
Попередньо, загиблих немає. Щонайменше одна людина постраждала, їй надали необхідну медичну допомогу.
Усі обставини та масштаби пошкоджень наразі уточнюються.
Нагадаємо, цієї ночі ворог масовано атакував ударними дронами Черкаси. Росіяни цілили по критичній інфраструктурі – частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи.
