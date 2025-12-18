21:44  17 грудня
У Дніпрі місцеві жителі перекрили одну із центральних вулиць через відсутність світла
20:47  17 грудня
Українські військові відбили Куп’янськ: місто під контролем ЗСУ майже на 90%
16:14  17 грудня
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
18 грудня 2025, 07:41

Нічна атака на Суми: пошкоджено цивільну інфраструктуру

18 грудня 2025, 07:41
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні вночі, 18 грудня, Сумська громада постраждала від ворожого обстрілу: два ударні безпілотники здійснили атаку по території міста

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Внаслідок влучання у Ковпаківському районі Сум пошкоджено цивільну інфраструктуру: вибиті вікна у житлових та нежитлових будівлях.

Попередньо, загиблих немає. Щонайменше одна людина постраждала, їй надали необхідну медичну допомогу.

Усі обставини та масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Нагадаємо, цієї ночі ворог масовано атакував ударними дронами Черкаси. Росіяни цілили по критичній інфраструктурі – частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи.

17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
07 серпня 2025
