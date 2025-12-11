Рятувальники ліквідували наслідки ранкової атаки на Суми

Ранкова атака на Суми: рятувальники ліквідували наслідки
Вранці 11 грудня російські військові вкотре атакували Суми
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок ворожої атаки сталося загоряння двоповерхової нежитлової будівлі. Паралельно з гасінням пожежі рятувальники обстежили територію, по якій був нанесений удар.
Також за допомогою спеціального інструменту, надзвичайники зрізали аварійні конструкції підлоги. Всі осередки горіння ліквідували.
На щастя, люди не постраждали.
Нагадаємо, вночі 11 грудня Одещина пережила чергову ворожу атаку ударних БПЛА, спрямовану на знищення цивільної, енергетичноі та транспортної інфраструктури регіону.
