Российские удары оставили без света 5 200 абонентов в Запорожском районе

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, поэтому без света остаются 5 200 абонентов в Запорожском районе.

Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация безопасности.

Напомним, ночью 9 декабря российские военные нанесли удар БпЛА по территории одного из населенных пунктов Запорожского района. Атаки были направлены на объект гражданской инфраструктуры. Взрывной волной повреждено здание пожарно-спасательной части. В подразделе выбиты окна и двери, повреждена кровля.