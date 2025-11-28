Називав українців "нацистами" і поширював пропаганду Кремля: у Сумах судили фаната РФ

Ілюстративне фото

У Сумах суд визнав громадянина винним у виправдуванні збройної агресії РФ. Він репостив відео російської пропаганди в російській соцмережі

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що загалом йому інкримінується поширення пʼяти таких відео, які обвинувачений супроводжував власними коментарями, якими підтримував зміст пропагандистських матеріалів. Зокрема, він погодився з відео росіян, яке говорило, що "Майдан організували українські нацисти".

Інше відео, яке репостив прихильник РФ, звинувачувало в смертях та руйнуваннях в Маріуполі Україну, а не російських окупантів, які вторглися. Чоловік у коментарі назвав російську агресію в Україні "громадянською війною".

Коли до нього прийшли з обшуком, то знайшли на ноутбуці папку "Советские учебники" з пропагандистськими зображеннями. Відповідні фото він зберігав і у своєму телефоні. При цьому він заявив, що нібито слідчий створив клон його сторінки в російській соцмережі, щоб викласти туди "потрібні публікації".

На суді допитали свідка, який певний час товаришував з обвинуваченим, раніше ходив із ним разом у дитячий садок та навчався в одній школі. Виявилось, що у 2022 році вони припинили спілкуватися. Причиною стало те, що обвинувачений в соцмережах став поширювати публікації на підтримку країни-агресора. Інші спільні знайомі, за словами свідка, також розірвали з обвинуваченим контакти через його ставлення до РФ.

"Фаната РФ" засудили до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили "фаната РФ", який у соцмережах називав українців нацистами. Він також закликав "ламати цю владу і всіх, хто їй близький".