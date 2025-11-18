09:28  18 листопада
Суми залишилися без водопостачання через аварію на колекторі

18 листопада 2025, 11:37
У Сумах виникла аварія на напірному колекторі, через що місто залишилося без водопостачання. Для жителів мікрорайонів організували підвіз води

Про це повідомляє Сумська МВА, передає RegioNews.

"У зв'язку з аварією на напірному колекторі призупинена робота всіх водозаборів", – йдеться в повідомленні.

Підвіз технічної води для населення організовано на постійній основі за адресами в мікрорайонах міста:

  • вул. Героїв Крут 60 (супер маркет "САМ";
  • пр-т Михайла Лушпи 13(Нова Пошта);
  • вул. СКД 20;
  • вул. Харківська 7;
  • перетин вул. Охтирська та Серпнева;
  • вул. Ювілейна 10;
  • вул. Іллінська 48 ( 3-я поліклініка);
  • пр-т Шевченка, 20;
  • вул. Привокзальна 6;
  • вул. Баранівська 92;
  • вул. Металургів 17( супермаркет "САМ");
  • вул. Бориса Гмирі 14 (кінцева зупинка).

Раніше в МВА повідомили про прорив на колекторі. Аварійно-ремонтні роботи тривають всю ніч і продовжуються зараз.

Ліквідація пориву вимагає додаткового часу, водопостачання буде відновлене після завершення аварійних робіт у найкоротші терміни.

Нагадаємо, минулого тижня в Лубенській громаді Полтавської області сталася аварія на лінії електропередач. Місто залишилось без електроенергії та водопостачання.

