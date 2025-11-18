Суми залишилися без водопостачання через аварію на колекторі
У Сумах виникла аварія на напірному колекторі, через що місто залишилося без водопостачання. Для жителів мікрорайонів організували підвіз води
Про це повідомляє Сумська МВА, передає RegioNews.
"У зв'язку з аварією на напірному колекторі призупинена робота всіх водозаборів", – йдеться в повідомленні.
Підвіз технічної води для населення організовано на постійній основі за адресами в мікрорайонах міста:
- вул. Героїв Крут 60 (супер маркет "САМ";
- пр-т Михайла Лушпи 13(Нова Пошта);
- вул. СКД 20;
- вул. Харківська 7;
- перетин вул. Охтирська та Серпнева;
- вул. Ювілейна 10;
- вул. Іллінська 48 ( 3-я поліклініка);
- пр-т Шевченка, 20;
- вул. Привокзальна 6;
- вул. Баранівська 92;
- вул. Металургів 17( супермаркет "САМ");
- вул. Бориса Гмирі 14 (кінцева зупинка).
Раніше в МВА повідомили про прорив на колекторі. Аварійно-ремонтні роботи тривають всю ніч і продовжуються зараз.
Ліквідація пориву вимагає додаткового часу, водопостачання буде відновлене після завершення аварійних робіт у найкоротші терміни.
Нагадаємо, минулого тижня в Лубенській громаді Полтавської області сталася аварія на лінії електропередач. Місто залишилось без електроенергії та водопостачання.