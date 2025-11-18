Суми залишилися без водопостачання через аварію на колекторі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Сумах виникла аварія на напірному колекторі, через що місто залишилося без водопостачання. Для жителів мікрорайонів організували підвіз води

Про це повідомляє Сумська МВА, передає RegioNews.

"У зв'язку з аварією на напірному колекторі призупинена робота всіх водозаборів", – йдеться в повідомленні.

Підвіз технічної води для населення організовано на постійній основі за адресами в мікрорайонах міста:

вул. Героїв Крут 60 (супер маркет "САМ";

пр-т Михайла Лушпи 13(Нова Пошта);

вул. СКД 20;

вул. Харківська 7;

перетин вул. Охтирська та Серпнева;

вул. Ювілейна 10;

вул. Іллінська 48 ( 3-я поліклініка);

пр-т Шевченка, 20;

вул. Привокзальна 6;

вул. Баранівська 92;

вул. Металургів 17( супермаркет "САМ");

вул. Бориса Гмирі 14 (кінцева зупинка).

Раніше в МВА повідомили про прорив на колекторі. Аварійно-ремонтні роботи тривають всю ніч і продовжуються зараз.

Ліквідація пориву вимагає додаткового часу, водопостачання буде відновлене після завершення аварійних робіт у найкоротші терміни.

Нагадаємо, минулого тижня в Лубенській громаді Полтавської області сталася аварія на лінії електропередач. Місто залишилось без електроенергії та водопостачання.