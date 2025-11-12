На Сумщині зіткнулися "швидка" та легковик: троє постраждалих

Фото: поліція

ДТП сталася вдень 11 листопада на трасі Н-07 неподалік села Голубівка у Сумському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В ДТП потрапили легковик та автомобіль швидкої допомоги.

"Під час повороту ліворуч у напрямку села Голубівка відбулося зіткнення з зустрічним транспортним засобом", – зазначили у поліції.

Внаслідок аварії травми отримали три людини: 60-річний водій легковика, його 61-річна пасажирка та 53-річний водій "швидкої". Усім надали меддопомогу, один з постраждалих перебуває у лікарні.

Транспортні засоби помістили на спеціальний майданчик.

За фактом події відкрито кримінальне провадження. Розслідування триває.

Нагадаємо, вдень 11 листопада на Львівщині перекинувся шкільний автобус. Постраждали 67-річний водій та його 61-річний пасажир. Учнів в салоні не було.